Brussels Helps (J+23) : la solidarité bruxelloise prend plusieurs formes

Brussels Helps, c'est le journal quotidien de BX1 destiné à raconter le confinement des Bruxellois et des Bruxelloises.

Ce mardi, dans Brussels Helps, nous diffusons comme chaque jour vos vidéos et vos bonnes idées pour vivre au mieux ce confinement malgré la crise sanitaire du COVID-19.

Aujourd’hui, on fait le point avec Fanny Minguet, administratrice du groupe Solidarité Bruxelles Coronavirus, fort de plus de 14 000 membres, sur les initiatives solidaires mises en place dans la capitale, on découvre le nouveau job du hockeyeur Florent Van Aubel pour Covid-Solidarity.org, qui répond au téléphone avec les autres Red Lions pour rassurer les personnes dans le besoin en cette période critique, et on termine avec le bon son de la maison de repos Les Acacias à Molenbeek.



Charlotte Maréchal