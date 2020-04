Brussels Helps (J+19) : des masques et de la musique en solidarité

Brussels Helps, c’est le journal quotidien de BX1 destiné à raconter le confinement des Bruxellois et des Bruxelloises. Envie de partager votre quotidien et vos créations positives ? Vous pouvez nous les envoyer par vidéo via e-mail (web@bx1.be) ou via notre page Facebook.

Ce vendredi, dans Brussels Helps, nous diffusons comme chaque jour vos vidéos et vos bonnes idées pour vivre au mieux ce confinement malgré la crise sanitaire du COVID-19. Actions solidaires, loisirs créatifs,… N’hésitez pas à nous partager toutes vos bonnes ondes par e-mail via web@bx1.be ou via Facebook sur notre page BX1.

Aujourd’hui, on part à la rencontre de Lucie, qui s’est lancé dans la confection de masques en tissu pendant ce confinement, on découvre les messages de stars bruxelloises qui demandent de rester chez soi et on profite de la chanson “Quarantaine” d’Asma Musiqa.



Charlotte Maréchal