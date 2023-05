Procès des attentats de Bruxelles : seulement deux témoins présents, tensions durant l’audience

Après une semaine de relâche, jury, avocats, accusés, ministère public et magistrats de la cour d’assises chargée de juger les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles ont repris le chemin du Justitia.

Ce lundi, place aux témoignages sur les préparatifs des attentats, avec notamment des témoignages pour tenter de remonter la filière d’approvisionnement des armes des djihadistes.

Le volet sur le trafic d’armes a débuté fin avril avec le témoignage d’un homme ayant acheté des chargeurs de kalachnikovs pour le compte des frères El Bakraoui en 2014 et 2015, ainsi que celui d’un quinquagénaire à qui le kamikaze Ibrahim El Bakraoui avait demandé, en vain, des kalachnikovs à sa sortie de prison.

12h30 – Ali El Haddad Asufi n’a “jamais demandé” à son cousin néerlandais de lui procurer une arme

Selon l’accusation, l’accusé Ali El Haddad Asufi s’est rendu aux Pays-Bas fin 2015 afin d’y acheter des armes pour la cellule responsable des attaques à l’aéroport de Zaventem et dans le métro de Maelbeek. Dans cette optique, le Belgo-Marocain aurait chargé son cousin néerlandais, Anass A., de trouver des vendeurs de “Clio”, un mot-clef pour désigner des armes estime le parquet. En outre, un certificat médical faxé par l’accusé à son employeur en janvier 2016 avait par ailleurs été découvert lors d’une fouille dans la voiture d’Ali El Haddad Asufi. Au dos était griffonné “Remington 1911 cal 45” et “CZ Zastava 7.65”, les références de deux types d’armes. La dernière renvoie au pistolet retrouvé à côté du cadavre de Najim Laachraoui, kamikaze à Zaventem, relève l’acte d’accusation.

“Votre cousin vous a-t-il demandé de chercher ou de vous procurer deux armes de poing ?”, a interrogé la présidente de la cour, Laurence Massart. “Ça ne s’est jamais passé et il ne me demanderait jamais une chose pareille”, a répondu Anass A., qui a décrit un cousin attentionné, prenant “toujours soin de (lui)”, plus jeune de cinq ans.

Poursuivi aux Pays-Bas pour son rôle présumé d’intermédiaire entre des vendeurs d’armes et les frères El Bakraoui, Anass A. a été acquitté en février dernier. “Un des trois juges a dit lui-même que ‘Clio’ était utilisé pour (se référer à) des drogues !”, a tenu à ajouter le témoin.

L’homme, qui travaillait auparavant avec des détenus, s’est dit “détruit mentalement” par ses quatre mois de détention. “Je souffre de stress post-traumatique”, a ponctué celui qui œuvre désormais comme technicien auprès d’un fournisseur de gaz et électricité. “Ça a totalement changé ma vie. Du jour au lendemain, j’ai été chopé par la police. Cela a pris cinq ans pour que la vérité émerge”, a-t-il souligné, au bord des larmes. “Si je peux être franc, le fait que mon cousin soit depuis sept ans en prison, c’est absurde également”, a-t-il conclu.

12h55 – Seul un témoin présent sur les quatre appelés ce lundi matin

Sur les quatre témoins attendus lundi matin devant la cour d’assises de Bruxelles, seul un était présent. Pour la défense, l’envoi des citations à comparaître pose problème et, à la suspension de la mi-journée, la présidente de la cour reconnaissait ne pas avoir reçu de retour pour deux des témoins appelés.

Seul Anass A., le cousin de l’accusé Ali El Haddad Asufi, s’est présenté devant la cour. Deux autres témoins néerlandais étaient attendus, un père et son fils, mais étaient absents.

Selon les informations recueillies par la présidente auprès du greffe, les citations ont bien été livrées le 4 mai, mais la cour ne dispose pour l’instant d’aucune preuve officielle de leur réception. Selon Me De Taye, il se pourrait notamment que l’adresse utilisée soit datée et donc invalide.

Le cousin de Salah Abdeslam, Abid Aberkane, condamné à trois ans de prison avec sursis l’an dernier pour avoir logé l’accusé entre la fusillade de la rue du Dries et son arrestation, était aussi censé livrer son témoignage en matinée. Il était également absent. Ici, les services du parquet ont confirmé que la citation à comparaître avait bien été réceptionnée par l’épouse du témoin, qui habite au même endroit.

Les procureurs estimant son audition nécessaire, ils ont évoqué la possibilité que soit décerné un mandat d’amener pour le faire venir devant la cour. “Humainement, je pense que ça pourrait être une bonne chose d’éviter un mandat d’amener”, s’est opposée Me Taelman, qui avait défendu M. Aberkane précédemment. La pénaliste s’est donc engagée à confier les coordonnées du témoin au greffe afin qu’il soit contacté dans les plus brefs délais.

16h30 – La défense reproche au parquet de faire le procès du petit-cousin de Salah Abdeslam

Abid Aberkane, petit-cousin de Salah Abdeslam qui a été condamné l’an dernier à trois ans de prison avec sursis pour avoir hébergé celui-ci quelques jours avant son arrestation, a finalement témoigné lundi après-midi. Pour seul commentaire, la procureure fédérale a demandé au jury de se souvenir que le témoin n’était pas n’importe qui, qu’il savait que Mohamed Abrini était allé en Syrie et qu’il était au courant que les accusés Sofien Ayari et Salah Abdeslam étaient recherchés lorsqu’il les a accueillis.

Un bref commentaire qui a, une nouvelle fois, fait réagir la défense. “On a l’impression d’assister au procès de M. Aberkane”, s’est désolée l’avocate de Salah Abdeslam, Me Paci. Ce commentaire “est révélateur”, a poursuivi son confrère Me Bouchat. “Ce commentaire ne porte pas sur les faits reprochés à Salah Abdeslam, dont c’est le procès, mais uniquement sur la personnalité de M. Aberkane.”

“Vous aurez compris que M. Aberkane est un témoin important pour le parquet, et qu’il n’a rien dit pour Hervé, parce qu’il ne le connait pas”, a pointé le conseil de l’accusé, Me Lurquin, sous les sourires de l’audience.

Plus tôt, le témoin était brièvement revenu sur les quelques jours, entre le 15 et le 18 mars 2016, lors desquels Salah Abdeslam et Sofien Ayari avaient été hébergés dans la cave du domicile de sa mère, à Molenbeek. Il a affirmé avoir reçu un appel de son petit-cousin, se faisant passer pour un autre membre de la famille afin de le rencontrer chez lui. Il a alors découvert devant sa porte Salah Abdeslam, paniqué, accompagné d’un homme qu’il ne connaissait pas et le premier lui a demandé de l’aide. “Je l’ai aidé dans un contexte familial, pas dans un contexte terroriste”, a rappelé M. Aberkane. “Il ne savait pas où était Mohamed Abrini”, également du quartier et en cavale depuis les attentats de Paris, a-t-il déclaré. Abid Aberkane a alors conduit les deux hommes au domicile de sa mère.

