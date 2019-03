Réactions sur le verdict du procès de l’attentat du Musée juif : “Justice est rendue”

Les réactions sont rapidement tombées après l’annonce de la culpabilité de Mehdi Nemmouche et de Nacer Bendrer, en tant qu’auteur et co-auteur de quatre assassinats terroristes avec préméditation dans le Musée juif de Belgique, le 24 mai 2014.

“Justice est rendue. Cela signifie que les familles vont pouvoir commencer à faire leur travail de deuil avec plus de sérénité”, a expliqué Me Libert, avocat d’Emmanuel et Miriam Riva, deux des quatre victimes de cet attentat.

“Il n’y avait pas de place aux théories complotistes et fantaisistes dans ce procès. Il fallait s’en tenir au dossier et je pense que l’arrêt est on ne peut plus explicite à ce sujet”, confie pour sa part Me Dalne, avocat d’Annie Adam, la mère d’Alexandre Strens.

► Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer déclarés coupables : les motivations du jury

CCOJB : “Que le nom de ce terroriste soit effacé”

“Justice est rendue”, a estimé jeudi soir, par communiqué, le Comité de Coordination des Organisations juives de Belgique (CCOJB), après l’arrêt sur la culpabilité rendu par la cour d’assises de Bruxelles dans le procès sur l’attentat au musée juif.

“La communauté juive dans son ensemble a souffert des conséquences de ce terrible attentat antisémite”, a réagi le CCOJB en sa qualité de partie civile, représenté par Me Hirsch. “Que le nom de ce terroriste antisémite soit effacé et que l’on ne retienne que la résilience de nos institutions démocratiques, de la communauté juive, et de la population belge”, a déclaré Yohan Benizri, président du CCOJB.

Les jurés ont reconnu Mehdi Nemmouche coupable de quatre assassinats commis dans un contexte terroriste pour l’attaque au Musée juif de Belgique, le 24 mai 2014. Le Marseillais Nacer Bendrer a, lui, été reconnu coupable comme co-auteur. Il était accusé d’avoir fourni des armes pour l’attentat.

“Des avocats que mon éducation m’interdisent de qualifier précisément ont tenté d’ébranler notre démocratie en portant devant notre cour d’assises des théories nauséabondes, je ne peux que le déplorer et le condamner. Ces mêmes avocats continueront à critiquer notre justice parce qu’ils ont perdu lamentablement. Mais rien ne doit avoir raison de notre détermination à lutter pour nos valeurs”, a ajouté Yohan Benizri.

Avec Belga – Photo : illustration Belga