Procès de l’attentat du Musée juif : le jury a délibéré, suivez le verdict en direct dès 18h30

Après plus de deux jours de délibération, les jurés du procès de l’attentat du Musée juif vont rendre leur verdict. La présidente de la cour d’assises Laurence Massart est attendue vers 18h30 pour lire l’arrêt, et annoncer si Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer sont jugés coupables ou non d’être auteur, co-auteur ou complice d’assassinat à caractère terroriste.

Au bout de deux mois d’auditions, de témoignages, de questions, de plaidoiries et de répliques, l’heure est au verdict. Le procès de l’attentat du Musée juif de Belgique va se terminer dans les prochaines heures après l’annonce de la fin des délibérations au sein du jury de la cour d’assises de Bruxelles. Les jurés ont pris plus de deux jours pour débattre de la culpabilité ou non de Mehdi Nemmouche et de Nacer Bendrer, accusés d’être auteur et co-auteur de l’attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique.

Les jurés ont dû répondre à 56 questions, dont 20 concernant Mehdi Nemmouche et 36 concernant Nacer Bendrer. La présidente de la cour d’assises donnera les résultats des différents votes menés avec le jury : seules les questions principales feront l’objet d’un détail des votes des jurés.

L’attentat du Musée juif avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier et Alexandre Strens, deux membres du personnel du musée.