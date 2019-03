Procès de l’attentat du Musée juif : “Si c’était à changer, je changerais tout”, dit Nemmouche avant l’entrée en délibération

Au lendemain d’une longue journée de répliques, un dernier mot a été accordé aux accusés du procès de l’attentat du Musée juif, devant la cour d’assises de Bruxelles. Le jury est ensuite entré en délibération pour débattre de la culpabilité ou non de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, accusés d’être auteur et complice de l’assassinat à caractère terroriste de quatre personnes au Musée juif de Belgique, le 24 mai 2014 à Bruxelles.

Avant l’entrée en délibération, les accusés Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer ont pu dire un dernier mot au jury. S’il a bien pris la parole, Mehdi Nemmouche est resté très bref et n’a rien ajouté par rapport à ce que ses avocats ont déjà évoqué durant ces deux mois de procès : “J’ai été piégé et mon avocat Me Courtoy a dit pourquoi j’ai décidé de me taire. N’y voyez pas une attitude irrespectueuse. Si c’était à changer, je changerais tout”.

Nacer Bendrer, pour sa part, a été plus long : “J’ai peur d’être devant vous. Cette histoire, c’est un cauchemar pour moi. Je ne sais même pas ce que je fais devant vous, ni dans cette histoire. J’ai rencontré une personne, j’ai discuté avec, elle m’a téléphoné et m’a demandé une arme mais je n’en ai pas fourni. J’ai fait des conneries avant, j’ai gardé des armes à Ceyreste… Je serai jugé pour tout ça mais là, je n’ai rien à voir dans cette histoire d’attentat”. Il a également eu un mot pour sa défense : “On est tous humains dans la vie. On a besoin d’humanisme, et mes avocats ont fait preuve d’humanisme. Ils avaient les larmes aux yeux en me défendant. Quand j’ai vu ces deux personnes devant vous, ils m’ont touché grave”. Avant de conclure face au jury : “Je me suis exprimé, j’ai dit la vérité. Et aujourd’hui, j’ai peur car je me dis que peut-être ils n’ont pas compris. Vous êtes des gens lambda, comme moi. À vous de faire la part des choses. (…) Vous avez ma vie entre vos mains. Merci de m’avoir entendu”.

Délibération

Après ce dernier mot, la présidente de la cour d’assises, Laurence Massart, a expliqué les règles des délibérations au jury ainsi que les questions auxquelles celui-ci devra répondre. Les jurés sont ensuite partis vers un hôtel de la capitale pour délibérer concernant la culpabilité de Mehdi Nemmouche et de Nacer Bendrer.

Selon le parquet fédéral, la date prévue pour le prononcé du verdict est jeudi, pour autant que le jury parvienne à une décision au bout de deux jours. Si les accusés sont reconnus coupables, ou l’un des deux seulement, un débat sur la peine se tiendra alors vendredi. Cela pourrait toutefois prendre plus de temps, selon les débats entre les jurés.

Les parties civiles et procureurs ont plaidé la culpabilité de Mehdi Nemmouche et de Nacer Bendrer, alors que les défenses des deux accusés ont plaidé l’acquittement.

