Procès de l’attentat du Musée juif en direct : les défenses de Nemmouche et Bendrer attaquées de toutes parts

Les débats touchent à leur fin dans le procès de l’attentat au Musée juif de Belgique. La présidente de la cour d’assises de Bruxelles a accordé aux parties toute le journée de lundi pour les répliques. Avant le dernier mot des accusés au jury, prévu ce mardi matin, avant que le jury parte en délibération.



Partie civile, ministère public et défense ont échangé une dernière fois leurs points de vue sur le dossier ce lundi à la cour d’assises de Bruxelles. Chaque partie avait droit à répliquer aux thèses exposées par les autres. Mardi matin, la présidente de la cour, Laurence Massart, donnera alors la parole aux accusés en dernier lieu, comme le veut la procédure, avant d’expliquer aux jurés les règles de la délibération. Ceux-ci partiront ensuite vers un hôtel de la capitale pour délibérer concernant la culpabilité de Mehdi Nemmouche et de Nacer Bendrer.

Selon le parquet fédéral, la date prévue pour le prononcé du verdict est jeudi, pour autant que le jury parvienne à une décision au bout de deux jours. Si les accusés sont reconnus coupables, ou l’un des deux seulement, un débat sur la peine se tiendra alors vendredi.

“Scénario rocambolesque”

Me Dalne, conseil de la mère d’Alexandre Strens, a entamé les répliques en s’insurgeant du “scénario rocambolesque” élaboré jeudi dernier par Me Courtoy, conseil de Mehdi Nemmouche, et du “manque de dignité” de sa plaidoirie. “Me Courtoy, vous ne nous avez pas manqué vendredi !”, s’est exclamé Me Dalne. “J’ai du respect pour votre capacité de travail et votre sens de l’imagination”, a-t-il poursuivi, tout en dénonçant les invectives lancées par l’avocat à l’encontre de ses confrères des parties civiles et des procureurs. “Ce n’est ni normal ni habituel, je n’ai jamais vu de déchainement aussi violent en 30 ans de carrière. Ce n’est pas anodin, c’est même interdit.”

“Ne vous laissez pas séduire par ce terrorisme intellectuel, par ces affabulations qu’on sort sans le moindre élément de preuve. Ne laissez pas le terrorisme entrer dans le prétoire”, a adressé le conseil de la famille Strens aux jurés. Son collègue de la partie civile Me Danloy a lui répété qu’il n’y avait “aucun doute” quant à l’identité d’Alexandre Strens, comme a tenté de le faire croire Me Courtoy. L’activisme du père de la victime se limitait à quelques réunions religieuses, a-t-il souligné. “Même après avoir changé de nom et s’être fait ficher S en 1992, il ne s’évanouit pas dans la nature. Il est encore en Belgique.” Le pseudonyme utilisé par Alexandre Strens sur les réseaux sociaux, et qu’il présentait à une certaine époque comme son vrai nom, s’explique quant à lui par le fait qu’il n’assumait pas son homosexualité. “Respectons la dignité des morts”, a encore réclamé Me Danloy.

“Ce scénario est pourri”

L’avocat de la famille d’Emanuel et Miriam Riva, deux victimes de l’attentat au Musée juif de Belgique en 2014, est pour sa part revenu une nouvelle fois sur le parcours du couple israélien. Me Libert s’est attelé à lever une dernière fois les “prétendues zones d’ombre” qui planent, selon la défense du principal accusé Mehdi Nemmouche, sur l’occupation professionnelle des Riva.

L’avocat a rappelé que Miriam Riva était attachée entre 1990 et 2014 au service non opérationnel, a-t-il insisté, de la comptabilité du Mossad. Elle et son mari n’étaient donc pas des agents sous couverture des services secrets israéliens comme le prétend Me Courtoy, a balayé le pénaliste. “En 2012, Mme Riva arrête de travailler pour se consacrer à sa passion: créer des bijoux. Elle avait également passé le concours pour devenir agent immobilier mais n’en aura pas le temps.” Quant à son époux, “il a été fonctionnaire et comptable entre 1987 et 2011”, employé au Nativ, “une agence qui permettait aux juifs de pratiquer leur culte librement en ex-URSS, et qui est ensuite devenu une agence d’immigration pour ces citoyens”, a poursuivi Me Marc Libert. “Rien à voir avec le Mossad.”

“L’Iran exécute des espions israéliens à Bruxelles avec la complicité des polices française et belge, voilà donc la théorie de Me Courtoy”, selon lequel le couple était la cible de la tuerie, a ironisé le pénaliste. “N’est pas scénariste qui veut (…) et ce scénario est pourri. Vous condamnerez donc le terroriste Mehdi Nemmouche”, a conclu la défense de la famille Riva à l’attention des jurés.

S’il existe une preuve incontestable de la culpabilité de Mehdi Nemmouche, elle réside dans le message audio laissé par Najim Laachraoui, selon Me François Koning. Le kamikaze de l’aéroport de Zaventem avait émis l’idée de kidnapper des personnalités pour demander la libération de “frères qui ont travaillé comme Nemmouche”.

“Le témoignage posthume de Laachraoui est décisif”, a déclaré Me François Koning. “Il veut dire qu’il y a là toute une filière qui est prête à kidnapper l’une ou l’autre personnalité pour demander la libération de Mehdi Nemmouche”, a affirmé Me Koning, estimant que cet enregistrement de Najim Laachraoui retrouvé sur un ordinateur au cours de l’enquête sur les attentats de Bruxelles est la preuve que l’accusé a commis un attentat terroriste, celui du Musée juif de Belgique le 24 mai 2014. Il est évident que Najim Laachraoui “connaissait les plans, les missions qu’on avait données à Mehdi Nemmouche, lui a qui a été son frère d’armes en Syrie”, a ajouté Me Koning.

