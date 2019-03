Procès de l’attentat du Musée juif : le jury délibère toujours, le verdict pas attendu avant jeudi soir

Les jurés du procès de l’attentat du Musée juif, à la cour d’assises de Bruxelles, sont actuellement toujours en délibération dans un lieu tenu secret de la capitale. Aucun verdict ne peut donc encore être prononcé concernant les accusés Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer.

Entrés en délibération ce mardi peu avant midi, les jurés du procès de l’attentat du Musée juif ne sont toujours pas sortis de leur hôtel bruxellois ce jeudi matin. Une audience était en effet envisagée, ce jeudi matin, mais le parquet fédéral nous confirme qu’une audience n’est pas prévue “avant ce jeudi en fin de journée”. L’attente reste donc de mise à la cour d’assises de Bruxelles.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de 33 et 30 ans, sont accusés devant la cour d’assises de Bruxelles d’être auteur et co-auteur de l’attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles. L’attentat avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier et Alexandre Strens, deux membres du personnel du musée.

Gr.I. – Photo : Belga/Igor Preys