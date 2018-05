20 km de Bruxelles : voici le parcours et les perturbations prévues dans la capitale

Ce dimanche 27 mai, près de 40.000 coureurs vont s’élancer du parc du Cinquantenaire pour les 20 kilomètres de Bruxelles, traditionnel rendez-vous des joggeurs de la capitale et d’ailleurs.

Dans les rues de la capitale, si le mercure risque d’atteindre jusqu’à 28 degrés ce dimanche, les coureurs seront malgré tout motivés pour enchaîner les foulées sur le parcours particulièrement rude proposé autour du Cinquantenaire. Entre les tunnels de l’avenue Louise, les vallons du Bois de la Cambre et la montée finale de l’avenue de Tervueren, les athlètes auront du dénivelé dans les gambettes.

Pour ne rien manquer de cet événement, découvrez ci-dessous le parcours prévu par l’organisation, ainsi que les points de ravitaillement annoncés sur la rue de la Régence, dans le bois de la Cambre, sur l’avenue Franklin Roosevelt, sur le boulevard du Souverain, au pied de l’avenue de Tervueren et au parc du Cinquantenaire.

Au niveau mobilité, le parcours sera fermé aux automobilistes dès dimanche matin à 8h30 et ne rouvrira à la circulation qu’après le passage des coureurs, au fur et à mesure. Le trafic reprendra ainsi sur la rue Belliard vers 12h, sur l’avenue Louise vers 13h, sur l’avenue Franklin Roosevelt vers 14h, sur le boulevard du Souverain vers 15h et sur l’avenue de Tervueren aux alentours de 16h. Les tunnels de la Petite Ceinture resteront, eux, ouverts durant l’ensemble de la course.

L’organisation préconise donc plutôt de prendre le métro ou les bus TEC et De Lijn, qui réaliseront des correspondances spéciales pour l’occasion.

► Découvrez notre dossier complet sur les 20 kilomètres de Bruxelles.

Enfin, si des travaux ont eu lieu ces derniers jours sur l’ensemble du parcours des 20 kilomètres de Bruxelles, l’organisation assure que le tracé sera bien prêt pour ce dimanche, sans trop de contraintes pour les athlètes. Des espaces sont ainsi définis, notamment sur le chantier de l’avenue Franklin Roosevelt, pour permettre un passage fluide des sportifs.

► Suivez les 20 km de Bruxelles en direct ce dimanche de 9h30 à 12h00 sur BX1, avec Pierre-Alexis Matton, Aline Jacobs et Alexis Gonzalez.

Le parcours des 20 km de Bruxelles sera-t-il prêt pour dimanche ? Le parcours des 20 km de Bruxelles sera-t-il prêt pour dimanche ?► Il reste encore beaucoup de travail ! 🏃‍♂🚧🌳 Publiée par BX1 sur jeudi 24 mai 2018

Gr.I. avec Thomas Dufrane – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq