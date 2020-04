Reprise des consultations dès le 4 mai : rythmes différents dans les hôpitaux Iris et les hôpitaux privés

Suite aux mesures de déconfinement annoncées par le Conseil National de Sécurité, les consultations à l’hôpital vont pouvoir revenir à un rythme plus soutenu. Même si certains hôpitaux vont prendre plus de temps à reprendre, suite à la crise sanitaire du Covid-19 qui se poursuit malgré tout.

La première phase de déconfinement démarrera ce lundi 4 mai avec la reprise, totale ou partielle, des consultations à l’hôpital. Les sites de Delta et de Sainte-Anne/Saint-Remi du CHIREC reprendront les consultations normalement dès lundi matin. Comme pour tous les sites hospitaliers, les patients devront se désinfecter les mains, être munis d’un masque et ne pas présenter de symptômes Covid-19. En fonction des services et des infrastructures, un temps plus ou moins long est prévu entre les consultations pour respecter une distanciation maximale et permettre de nettoyer à l’aide d’un spray les surfaces de contact dans les cabinets. “De nombreux patients ont directement repris contact avec les hôpitaux. Nous nous attendons à un afflux de personnes dont les pathologies se sont aggravées ces dernières semaines”, indique le Dr Benoît Debande, directeur général administratif et financier du CHIREC.

À la Clinique Saint-Jean, l’hôpital est prêt à reprendre les consultations dès lundi en suivant les recommandations du gouvernement. Les personnes qui n’auront pas de masque en recevront un à l’entrée. Les mesures de distanciation seront respectées. “Nous voulons rassurer nos patients”, dit Florence Feys, responsable de la communication. “La clinique a repris contact avec eux pour fixer un nouveau rendez-vous ou organiser des téléconsultations”.

Hôpitaux Iris : “Il va falloir cohabiter avec le virus”

Plus de 300 patients Covid-19 sont toujours soignés dans les hôpitaux du réseau Iris (CHU Saint-Pierre, CHU Brugmann, Institut Jules Bordet, HUDERF et les sites Etterbeek-Ixelles, Joseph Bracops et Molière Longchamp des Hôpitaux Iris Sud). Soit 40% des cas à Bruxelles. Pour y faire face, Etienne Wéry, administrateur délégué, préfère ne s’engager sur aucun calendrier de retour à la normale. Bref, le 4 mai, la situation restera inchangée. Seules les urgences et les consultations nécessaires seront prises en compte. Des groupes de travail planchent sur une réouverture des consultations, dans le respect de toutes les mesures de sécurité “mais pour l’instant, nous ne sommes pas prêts”; ajoute Etienne Wéry. “Nous devrons trouver un autre rythme. Il va falloir cohabiter avec le virus”.

Reprise très progressive également aux Cliniques universitaires Saint-Luc. “Les patients dont le rendez-vous n’a pas été annulé ou reporté sont invités à se présenter”, signale Sylvain Bayet, du service communication. Là aussi, depuis le début de la crise, une seule entrée pour tous les patients, avec désinfection des mains et port du masque. Des masques en papier sont distribués aux patients qui n’en ont pas.

À l’UZ Brussel, 88 patients sont aujourd’hui soignés dans la zone Covid-19 dont 17 aux soins intensifs. Il est trop tôt pour un retour à la normale ce lundi 4 mai. Avec le Covid-19, seules 25% des activités de l’hôpital sont pour l’instant opérationnelles. L’UZ va les reprendre peu à peu “mais toujours en fonction de l’évolution de la pandémie”, précise Gina Volkaert, porte-parole de l’UZ Brussel.

Valérie Leclercq – Photo : Belga/Paul-Henri Verlooy