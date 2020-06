Plusieurs bourgmestres s’étonnent du délai de réception des masques de protection promis voici près d’un mois et demi par la Région bruxelloise, pour permettre aux citoyens d’être protégés durant la période de déconfinement. La plupart des communes ont d’ailleurs déjà distribué des masques, payés grâce aux deniers communaux.

Les masques promis par la Région bruxelloise commencent à arriver dans toutes les communes. Une première distribution a eu lieu fin mai, une deuxième début juin, la troisième livraison se terminera le 15 juin. 2 361 795 masques seront distribués au total, soit 2 par citoyen. Aux communes à présent de les faire parvenir à leurs habitants.

La décision avait été prise par la Région le 23 avril dernier. Il a bien sûr fallu rédiger un cahier des charges puis lancer un marché public mais ces masques arrivent un peu tard diront certains. “C’est vrai qu’ils ont mis du temps à lancer la commande”, reconnaît Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek. “Nous avons été plus rapides dans ma commune mais nous en avions beaucoup moins à commander”. “Le problème de la Belgique est que nous sommes très éclatés en termes de pouvoirs. Les commandes n’ont pas été centralisées”, renchérit Bernard Clerfayt (Défi), bourgmestre empêché de Schaerbeek et ministre bruxellois de l’Emploi.

Des masques plus fins mais corrects

La plupart des communes avaient déjà pris les devants. Les masques de la Région viennent compléter l’offre. À la mi-mai, Etterbeek avait déjà distribué 90 000 masques à ses frais. “Un budget de 340 000 euros”, précise Vincent De Wolf. Même chose à Woluwe-Saint-Pierre : “Le 13 mai à midi, tout le monde avait reçu son masque”, explique le Bourgmestre Benoît Cerexhe (cdH). Les masques envoyés par la Région sont arrivés il y a une semaine. “Ce sont des masques blancs plus fins qu’une feuille de papier mais qui disposent d’un espace pochette bien conçu pour y glisser un filtre. Personnellement, je double le filtre. Je ne suis pas un expert mais ça m’a l’air convenable”, affirme Vincent De Wolf. Même constat à Woluwe-Saint-Pierre, nous dit Benoît Cerexhe. “Certains citoyens comparent les masques régionaux à ceux que nous leur avons envoyés et déplorent une qualité moindre. C’est vrai, mais ils sont corrects”. “Les masques envoyés par la Région sont certifiés, ils sont aux normes”, ajoute Nancy Ngoma Porte-parole de Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois.

À Anderlecht, pas de remarque sur la qualité des masques mais bien sur leur emballage. “La première livraison de 120 000 masques était très bien mais le conditionnement du deuxième lot n’était pas adapté, avec des emballages plastiques trop petits et ouverts”, reconnaît Fabrice Cumps (PS), maïeur anderlechtois. À Ixelles, le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo) affirme avoir répondu à toutes les demandes avant l’envoi de la Région : “On a fourni des masques aux plus de 65 ans, au public du CPAS et à tous ceux qui nous en ont demandé. Les masques régionaux vont maintenant être distribués dans toutes les boîtes aux lettres”.

Problème d’organisation et de… mode d’emploi

Les masques sont envoyés par la Région en plusieurs livraisons, ce qui ne facilite pas le travail des communes. “Nous en avons d’abord reçu 15 000, puis 20 000 etc.”, dit Bernard Clerfayt (Défi) bourgmestre empêché de Schaerbeek. “Les premiers ont été distribués aux plus de 65 ans, les autres sont à venir chercher à la commune par chaque ménage. C’est un peu tard. On imagine que ceux qui en avaient besoin s’en sont déjà procurés un”.

À Anderlecht, la distribution se terminera ce week-end. “En tout, cela a mobilisé 50 personnes”, précise Fabrice Cumps. À Etterbeek, Vincent de Wolf regrette la livraison en 2 lots. “C’est un peu idiot, on a reçu 45 000 masques il y a 10 jours, on termine à peine de les distribuer dans chaque boîte qu’un deuxième lot de 45 000 masques nous est livré”.

Les Etterbeekois qui le désirent seront sans doute invités à venir retirer ce deuxième masque à la commune, tout comme à Schaerbeek et à Woluwe-Saint-Pierre. Cette dernière pointe un détail cocasse. “Le mode d’emploi demande de porter le côté coloré du masque à l’extérieur, or il est blanc ! La bande pliable qui permet de fixer le masque au nez doit être au-dessus, or, il n‘y pas de bande pliable”, constate Benoît Cerexhe.

Valérie Leclercq – Photo : illustration Belga/Thierry Roge