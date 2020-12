Attentats de Bruxelles : les débats devraient déjà se terminer mercredi

La chambre du conseil devra décider qui des treize inculpés doit être renvoyé vers le tribunal correctionnel, qui doit être renvoyé vers la cour d’assises et qui doit bénéficier d’un non-lieu.

La seconde audience de la chambre du conseil dans le dossier des attentats à Bruxelles s’est terminée mardi vers 13h15. Les débats se poursuivront et s’achèveront mercredi. La chambre du conseil prendra l’affaire en délibéré et rendra sa décision dans les jours, voire les semaines à venir. La chambre du conseil devra décider qui des treize inculpés doit être renvoyé vers le tribunal correctionnel, qui doit être renvoyé vers la cour d’assises et qui doit bénéficier d’un non-lieu.

Ce mardi, Me Sébastien Courtoy, conseil de l’inculpé Smail Farisi, a déclaré à l’issue de l’audience que son client n’avait rien demandé d’autre que ce le procureur fédéral requiert à son encontre, soit un renvoi en correctionnelle. Les frères Ibrahim et Smail Farisi sont suspectés d’avoir prêté leur appartement de la rue des Casernes à Khalid El Bakraoui, l’un des kamikazes. Ils auraient aussi nettoyé et vidé le logement juste après les attentats.

“Je me suis conformé à la demande de M. Farisi, qui lui-même s’est conformé à la demande du parquet fédéral qui exige son renvoi en correctionnelle. Il risque donc une peine maximale de cinq ans de prison, pour participation aux activités d’un groupe terroriste. Il a peur et il m’a demandé de plaider son renvoi en correctionnelle“, a déclaré Me Courtoy.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Frédéric De Hénau

Belga