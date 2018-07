Périphérie : baisse du nombre de demandes de traductions de l’avertissement extrait de rôle du PRI

Le nombre de demandes de la version francophone de l’avertissement extrait de rôle du Précompte Immobilier (PRI) a légèrement diminué l’an dernier dans les communes à facilités linguistiques, passant de 1.121 en 2016 à 1.076 en 2017, ressort-il d’une réponse du ministre flamand des Finances, Bart Tommelein (Open Vld) à une question écrite de Marc Hendrickx (N-VA).

Plus largement, le nombre de demandes dans ce sens diminue d’année en année. En 2007, on en dénombrait encore 2.340; en 2012 1.798; et en 2015, 1.258. Toutefois, d’après le ministre, une modification technique dans l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle ne permet pas de comparer en tant que tels les chiffres de la période d’avant 2016 avec ceux des années suivantes. Selon lui, la tendance est néanmoins à la baisse.

L’an dernier, les demandes ont surtout émané de Crainhem (304), devant Wezembeek-Oppem (203), Rhode-Saint-Genèse (171), Linkebeek (125), Wemmel (109), Fourons (105) et Drogenbos (49). A Renaix (6), Espierres-Helchin et Biévène (chacun deux), le nombre est resté très limité. Aucune demande n’a été introduite depuis Messines (3 en 2016).

