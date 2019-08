Crainhem : la Woluwedal en travaux jusqu’à l’automne 2020

La deuxième phase des travaux de la Woluwedal, à Crainhem, Zaventem et Woluwe-Saint-Étienne, ont repris ce lundi avec près de deux ans de retard. Ce chantier devrait durer jusqu’à l’automne 2020.

Le boulevard de la Woluwe poursuit sa mue au-delà de la frontière bruxelloise. La deuxième phase du chantier de la Woluwedal, sur les territoires de Crainhem, Zaventem et Woluwe-Saint-Étienne, a enfin repris ce lundi avec près de deux ans de retard. En effet, un conflit entre le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts (N-VA) et la bourgmestre de Zaventem Ingrid Holemans (Open VLD) au sujet du nouveau système de collecte des eaux usées avait bloqué le chantier durant de longs mois.

Finalement, la deuxième phase a pu débuter ce 5 août. En conséquence, la circulation sur la Woluwedal est limitée à une bande dans chaque direction. Au niveau des carrefours, la circulation ne pourra pas s’engager dans les rues transversales. Et des giratoires sont installés aux extrémités du chantier pour pouvoir faire demi-tour. Enfin, la Tramlaan est totalement inaccessible entre la Kleinenbergstraat et le boulevard de la Woluwe, précise l’Agence flamande des routes et de la circulation. Le parc de recyclage de Crainhem sera lui fermé durant au moins six mois.

► Découvrez le plan de signalisation du chantier de la Woluwedal

Comme l’explique le quotidien Het Laatste Nieuws, ces travaux vont permettre la rénovation de la Woluwedal mais aussi la construction d’un tunnel pour les vélos sous la chaussée de Louvain, afin de relier Crainhem et Zaventem.

Gr.I. – Photo : Agence flamande des routes et de la circulation