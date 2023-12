Avis de recherche : disparition de Jonah Laroche à Woluwe-Saint-Pierre

À la requête du parquet de Bruxelles, et en collaboration avec Child Focus, la police demande de diffuser l’avis de recherche concernant Jonah Laroche, âgé de 13 ans, vu la dernière fois avenue des Eperviers à Woluwe-Saint-Pierre.

Le vendredi 29 décembre 2023 vers 23h30, Jonah LAROCHE, un enfant âgé de 13 ans, a été vu pour la dernière fois dans sa résidence de vacances située avenue des Eperviers à Woluwe-Saint-Pierre. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Jonah et sa famille sont originaires des États-Unis et sont venus passer les vacances en Belgique. Après avoir séjourné quelques jours à Thimister, près de Verviers, ils ont poursuivi leur voyage en faisant halte à Bruxelles, à Woluwe-Saint-Pierre. Jonah mesure 1m67 et est de corpulence mince. Il a de longs cheveux bouclés bruns. Au moment de sa disparition, il portait un pyjama rouge et noir avec des boutons, et un sweat blanc avec des smileys.

Si vous avez vu Jonah LAROCHE ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou via Child Focus au n° 116 000.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300. Cet avis se trouve sur le site www.police.be.