Schaerbeek : la brigade cycliste ne semble pas être très opérationnelle

En 2019, la commune de Schaerbeek se dotait d’une brigade cycliste. Après quelques années de mise en place, les chiffres confirment un souci d’efficacité.

Selon les habitants de la commune de Schaerbeek, il a très peu de policiers à vélo. Et cette remarque est partagée par le conseiller commun, Anton Schuurmans (CD&V). Dans un communiqué, il explique : “Après une année de démarrage en 2019, la brigade a atteint sa vitesse de croisière en 2020 et a recensé plus de 9.000 infractions à Schaerbeek. Ce nombre a presque chuté de moitié en 2023“.

Afin de faire respecter les règles d’arrêt et de stationnement, les agents à vélos sont plus agiles lorsqu’il faut aller d’une rue à une autre. C’est pour cette raison que la brigade a été créée. Et si au début, la brigade semblait bien fonctionner, au fil des années, les chiffres ont décliné par rapport à ceux de la brigade de la zone Bruxelles-Ixelles. Ces derniers ont enregistré 21.882 infractions au stationnement en 2023, c’est près de 13 fois plus qu’à Schaerbeek.

« La brigade cycliste peut jouer un rôle clé dans le maintien de la sécurité routière. Malheureusement, à l’heure actuelle, la brigade cycliste n’est pas encore déployée de manière suffisamment proactive dans les rues de Schaerbeek. Ce n’est que s’il reste du temps après les missions de sécurité ou la surveillance des événements que la brigade se déploie sur le terrain pour faire respecter les règles de circulation. L’accent devrait être entièrement mis sur la sécurité routière et il faut consacrer plus de temps et de capacités à ce rôle proactif », estime Anton Schuurmans.

Ca. Pa.