Avis de recherche à Koekelberg : Ahmed Al Sarrah, 31 ans, a disparu

L’homme a quitté son lieu de résidence à Koekelberg ce dimanche avant 14h00 et n’a plus été aperçu depuis lors.

À la demande du parquet de Bruxelles, la police fédérale a lancé un avis de recherche à l’encontre de Ahmed Al Sarraj, un Koekelbergeois de 31 ans.

Selon la police, l’homme a quitté son lieu de résidence situé rue Émile Sergijsels à Koekelberg, ce dimanche 3 avril entre 00h00 et 14h00. Il ne s’est plus manifesté depuis lors.

Ahmed est de corpulence normale et mesure environ 1m80. Il a de courts cheveux bruns, des yeux noirs, un teint basané et une barbe. On ignore sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition.

Si vous avez plus d’informations au sujet de sa disparition, vous pouvez témoigner via le numéro gratuit 0800/30 300 ou via le formulaire de la police fédérale en cliquant ici.

Photo : Police fédérale