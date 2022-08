Le stationnement de trottinettes et vélos Dott et Tier limité dans certaines communes

Cela concerne Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Koekelberg, Evere, Berchem-Saint-Agathe et une partie d’Uccle.

Dans de plus en plus de communes à Bruxelles, les opérateurs de trottinettes et de vélos partagés Dott et Tier ont décidé de limiter le stationnement de leurs véhicules, écrit la RTBF. Sur l’intégralité du territoire de ces communes ou sur une partie, les trottinettes et vélos ne peuvent plus être stationnés n’importe où. Les utilisateurs doivent les laisser dans des zones spécifiques, visibles sur l’application de leur smartphone.

Pourquoi cette décision qui concerne quelques communes alors que la Région bruxelloise planche en ce moment sur un plan de mobilité autour du stationnement des trottinettes ? “On a souhaité anticiper le décret d’application de la Région de façon proactive et sur la demande de certaines communes”, explique Marien Jomier, le manageur général de Dott en Belgique. “On avait des retours de tensions avec des piétons, PMR, automobilistes ou cyclistes à ce sujet”, ajoute-t-il.

Concrètement, l’application permet de visualiser les points de stationnement autorisés et si l’utilisateur se gare trop loin de ceux-ci, “le logiciel va empêcher la fermeture de l’application”, explique Marien Jomier. Le manageur général de Dott en Belgique dit travailler avec les communes pour tenter de mettre en place des solutions et pour déterminer les meilleurs endroits de stationnement pour ses véhicules partagés. N’a-t-il cependant pas peur que de nombreux utilisateurs trouvent ça moins pratique ? “C’est probable que certains trouveront ça moins pratique, mais à un moment ça semblera logique. Aujourd’hui, tout le monde trouve choquant une voiture qui se gare en double-file. Pour les trottinettes, on est dans une période transitoire et dans quelques mois, ne pouvoir stationner sa trottinette qu’à certains endroits semblera normal pour tous”, ajoute-t-il.

■ A.Du – Photo :Belga