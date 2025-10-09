Women’s Europa Cup : Anderlecht partage face à Braga (1-1)

Anderlecht a partagé l’enjeu (1-1) contre Braga lors du match aller du second tour qualificatif de l’Europa Cup de football féminin, mercredi au stade du Bourgmestre Van De Wiele à Deinze.

Les Mauves tenteront de décrocher leur qualification pour les huitièmes de finale (tirage au sort est prévu le 17 octobre à Nyon) le jeudi 15 octobre (21h00) au Portugal. Les Anderlechtoises ont nettement dominé une bonne partie des 45 premières minutes mais elles ont éprouvé du mal à trouver le cadre. Ainsi Karlijn Helsen a vu une frappe bien bloquée par Patricia Morais (4e) avant qu’un envoi depuis la limite de la surface ne heurte le poteau de la gardienne de Braga (22e). Entre-temps, les Arcebispos ont montré des signes d’amélioration et ont fini par mettre un terme à l’ascendant d’Anderlecht.

Braga a manqué plusieurs occasions notamment par Malu Schmidt (29e) avant d’ouvrir la marque sur une belle combinaison entre Melany Fortes et Zoi van de Ven auteure du but d’ouverture (42e, 0-1). Le début de la seconde période a été très équilibré sans grosse opportunité jusqu’à ce qu’Anderlecht obtienne un penalty pour une faute de main de Nadia Bravo. Amélie Delabre a profité de l’occasion pour inscrire son troisième but de la compétition (59e, 1-1). Les Mauves ont poursuivi sur leur lancée mais Morais s’est montrée très attentive sur une frappe de Luna Vanzeir (65e) et un coup franc de Stefania Vatafu est passé de peu à côté (75e).

La Women’s Europa Cup est une nouvelle compétition de l’UEFA, deuxième coupe d’Europe féminine après la Ligue des Champions. Dans cette dernière, le champion de Belgique Oud-Heverlee Louvain a décroché son ticket pour la phase de ligue à 18. Les Louvanistes ont entamé leur parcours par un partage au Paris FC (2-2) mardi soir.

Belga