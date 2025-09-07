Les dames de l’Orée entament leur retour en DH par un partage contre Héraklès (2-2)

Pour leur grand retour en Division d’Honneur, les dames de l’Orée ont montré du caractère ce dimanche après-midi face à l’Héraklès. Après avoir mené au score, les Woluwéennes ont finalement dû partager l’enjeu : 2-2.

Reportage de Matia Chardon, Rémy Rucquoi, Gauthier Flahaux et Paul Bourriere

La rencontre démarre timidement, les deux équipes s’observent. Mais sur leur première véritable opportunité, les Lierroises profitent d’une erreur défensive bruxelloise pour ouvrir la marque (0-1). Le coup est dur pour les promues, mais loin d’abdiquer, elles réagissent. Juste avant la fin du premier quart-temps, l’Orée égalise et retrouve de la confiance.

Portées par ce but, les Bruxelloises prennent l’avantage au deuxième quart (2-1). Elles regagnent les vestiaires en tête. Le troisième quart est plus fermé. Héraclès monopolise la balle et se crée plusieurs occasions, mais l’Orée fait le dos rond et résiste. Mieux encore, en fin de période, les Woluwéennes reprennent les devants et frôlent le break.

Dans le dernier quart, les promues souffrent. Dominées, elles finissent par céder à moins de dix minutes du coup de sifflet final (2-2). L’Orée a pourtant une ultime chance sur penalty corner, mais sans succès. Un partage encourageant pour cette première sortie, qui rapporte déjà un premier point précieux dans la course au maintien.