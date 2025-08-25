Passer la navigation
La première de Daniel Segers sur le 400 m du programme principal du Mémorial Van Damme

Daniel Segers, c’est l’histoire d’un athlète qui s’est révélé sur le tour de piste. Vendredi soir, il prenait le départ du 400 mètres du programme principal d’un meeting de la prestigieuse Diamond League, pour la première fois. Et il ne s’agissait pas de n’importe quel meeting, puisqu’il s’agissait du Mémorial Van Damme.

Devant son public, et sa famille, il prend la 4e place et surtout, il descend sous la barre symbolique des 45 secondes en bouclant son 400 mètres en 44”90. Une barre qu’il avait déjà brisée en signant un chrono de 44”63 à Ostrava en juin dernier. Ce 44”63 le place au sommet du ranking belge sur le tour de piste cette saison, et lui ouvre les portes de la sélection nationale pour les Championnats du monde de Tokyo en individuel.

Reportage de Laura Vandormael, Loïc Bourlard et Paul Bourrières

25 août 2025 - 15h47
Modifié le 25 août 2025 - 15h47
 

