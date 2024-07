Jan Vertonghen prolonge avec le RSCA : “Je n’étais pas prêt à dire au revoir”

Jan Vertonghen, 37 ans, portera le maillot d’Anderlecht durant la saison 2024-2025, a annoncé le club bruxellois mercredi.

“Je n’étais clairement pas encore prêt à dire au revoir au RSC Anderlecht. Personnellement, je me sens tout à fait à l’aise ici. Et je ressens également l’appréciation des supporters et des gens au sein du club. Ceci m’a convaincu d’ajouter une année supplémentaire à ma carrière. J’ai hâte d’encore partager le vestiaire avec ce groupe de joueurs pour une nouvelle saison et d’utiliser mon expérience afin de continuer à aider le club“, a confié l’international belge le plus capé de l’histoire (157 apparitions) dans un communiqué sur le site du club.

72 matchs pour les Mauves

Vertonghen a joué 72 matches pour le compte du club bruxellois avec cinq buts et deux passes décisives à la clé. Avant de rejoindre les Mauves, il avait joué deux saisons à Benfica. Il était arrivé de Tottenham après la fin de son bail. Il avait passé huit ans à Londres sous le maillot des Spurs après cinq saisons du côté de l’Ajax.

Cet été, il a disputé l’Euro 2024 de football avec les Diables Rouges. Blessé avant l’entame du tournoi, il avait fait l’impasse face à la Slovaquie lors de la première rencontre du groupe E. Il avait ensuite tenu sa place de titulaire face à la Roumanie et l’Ukraine ainsi que lors du huitième de finale perdu face à la France.

La saison dernière, Anderlecht a terminé à la troisième place des Champions Playoffs, derrière l’Union Saint-Gilloise et le Club Bruges, champion. Le Sporting lancera sa saison 2024-2025 avec la réception de Saint-Trond lors du match d’ouverture le 27 juillet prochain (20h45), disputé à huis clos. Cette saison, le RSCA disputera les barrages de l’Europa League avec comme filet de sécurité, une place assurée en Conference League.

Belga