Cyclisme : le Mont des Arts, terrain de jeu pour les cyclistes

La finale du Brussels Hill Climb challenge avait lieu ce dimanche du côté du Mont des Arts. Une centaine de coureurs se sont donnés rendez-vous pour gravir la côte le plus rapidement possible.

Le challenge hivernal du club bruxellois, Brussels Big Brackets, prenait fin ce dimanche avec une finale dans un lieu magnifique et emblématique de Bruxelles. Durant tout l’hiver, les cyclistes ont dû grimper chaque semaine une nouvelle côte de la région bruxelloise le plus rapidement possible avant de se retrouver au Mont des Arts pour l’ultime manche. La côté était moins pentue que l’an dernier mais plus technique et les meilleurs ont avalé les 300 mètres, à 5% de moyenne, en moins de 30 secondes !

■ Reportage de Jamison Lins, Gauthier Flahaux et Djôp Medou Mvondo.