Anderlecht privé d’Ali Maamar, malade, contre le Sheriff Tiraspol

Anderlecht devra se passer des services d’Ali Maamar pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Conference League contre Sheriff Tiraspol ce jeudi au Lotto Park (20h00). Malade, le défenseur est remplacé par Basile Vroninks dans la sélection dévoilée jeudi par le RSCA.

Maamar a participé aux quatre rencontres officielles du Sporting depuis le début de la saison. Les Anderlechtois ont été repêchés en Conference League après une élimination au 2e tour préliminaire de l’Europa League face aux Suédois d’Häcken. Une élimination face au Sheriff Tiraspol mettrait déjà un terme à la campagne européenne des Bruxellois. Le match retour est prévu jeudi prochain en Moldavie.

