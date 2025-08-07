Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Anderlecht privé d’Ali Maamar, malade, contre le Sheriff Tiraspol

Une élimination face au Sheriff Tiraspol ce jeudi soir mettrait déjà un terme à la campagne européenne des Bruxellois.

Anderlecht devra se passer des services d’Ali Maamar pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Conference League contre Sheriff Tiraspol ce jeudi au Lotto Park (20h00). Malade, le défenseur est remplacé par Basile Vroninks dans la sélection dévoilée jeudi par le RSCA.

Maamar a participé aux quatre rencontres officielles du Sporting depuis le début de la saison. Les Anderlechtois ont été repêchés en Conference League après une élimination au 2e tour préliminaire de l’Europa League face aux Suédois d’Häcken. Une élimination face au Sheriff Tiraspol mettrait déjà un terme à la campagne européenne des Bruxellois. Le match retour est prévu jeudi prochain en Moldavie.

Belga – Photo : Belga

Lire aussi :

Partager l'article

07 août 2025 - 13h00
Modifié le 07 août 2025 - 13h01
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales