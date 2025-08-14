La gare du Nord évacuée mercredi soir pour un colis suspect, qui contenait des panneaux solaires

Le trafic ferroviaire a repris mercredi soir en gare de Bruxelles-Nord après environ deux heures d’interruption, a indiqué Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel. La circulation des trains avait été suspendue après la découverte d’un sac suspect dans la gare, évacuée sur ordre de la police peu avant 19h00. La gare a été rouverte vers 21h00.

“Un peu avant 19h00, un colis suspect a été signalé à la gare de Bruxelles-Nord”, a rapporté la police fédérale. La gare a alors été totalement évacuée. Le service de déminage de l’armée (SEDEE) est venu sur place et a neutralisé le paquet. “Après enquête, il semble qu’il s’agissait d’une mallette avec, entre autres, des batteries, des câbles et des panneaux solaires”, a précisé la police fédérale. Le propriétaire du sac a été interpellé pendant le contrôle du paquet.

La SNCB a confirmé que l’ensemble du trafic entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi avait été interrompu par mesure de sécurité. Certains trains ont été déviés, notamment via Schaerbeek. “La gare est totalement accessible depuis 21h00“, a déclaré Tom Guillaume, porte-parole de la SNCB.

La Stib, de son côté, a signalé d’importantes perturbations sur plusieurs lignes de tram, notamment les lignes 4, 10 et 55, en raison de la situation en gare. Vers 21h00, elle indiquait, elle aussi que la situation se normalisait progressivement sur son réseau.

