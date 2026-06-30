visit.brussels: le point d’information touristique de la Grand-Place ferme définitivement

Le point d’information touristique de visit.brussels situé sur la Grand-Place a fermé définitivement ses portes mardi, au terme d’une journée marquée par une action symbolique du personnel et des organisations syndicales. Cette fermeture s’inscrit dans le cadre du plan de restructuration lancé après la décision du gouvernement bruxellois de réduire de 64% les subsides de l’agence régionale de promotion touristique.

Les syndicats CNE, SETCa et Synova ont distribué des messages aux touristes venus nombreux sur la Grand-Place afin de les informer de la disparition de ce service d’accueil. “On voulait leur dire au revoir et les remercier“, a expliqué Marie Lemeland, permanente CNE. Selon elle, la fermeture ne signifie pas seulement la perte d’un point d’information, mais aussi celle d’un “premier contact humain” avec Bruxelles assuré par des travailleurs capables de conseiller les visiteurs au-delà des renseignements pratiques.

■ Reportage de Sarah Uenten

Le plan social, conclu après plusieurs mois de concertation entre la direction et les représentants du personnel, concerne 37 travailleurs sur un effectif de 156. Les organisations syndicales disent avoir obtenu un cadre de départ volontaire qu’elles jugent acceptable, tout en estimant que le problème de fond demeure inchangé.

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Dans un communiqué commun, elles dénoncent un “choix politique” plutôt qu’une nécessité budgétaire. Elles rappellent que les centres d’accueil de visit.brussels ont reçu plus de 1,2 million de visiteurs au cours des cinq dernières années, soit environ 250.000 par an. Selon elles, la fermeture de ces activités s’inscrit dans une logique plus large de réduction des moyens alloués au tourisme, à la culture et au secteur non marchand bruxellois.

Les syndicats affirment qu’ils continueront à s’opposer à cette orientation, qu’ils jugent préjudiciable au lien entre les services publics, les citoyens et les visiteurs de la capitale.

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Belga – Photo : Belga