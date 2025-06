Une classe de 5e primaire a réalisé le tour de Bruxelles des lieux de culte : “Quand on visite les autres religions, ça crée la paix”

Aujourd’hui, les élèves de 5e primaire de l’école communale francophone jettoise Jacques Brel ont terminé leur tour de Bruxelles des lieux de culte. Un parcours suivi par tous les élèves du même âge des écoles communales de Jette.

Après avoir visité successivement une église catholique, une synagogue et un centre laïque, les élèves ont aujourd’hui visité une mosquée et un temple protestant pour finaliser leur tour de Bruxelles des lieux de culte.

L’objectif de ce parcours est de permettre aux enfants d’identifier les caractéristiques des différents lieux de culte et courants de pensée. Cela leur a aussi permis de poser des questions philosophiques sur les notions de foi, de spiritualité, ainsi que sur les rites et les valeurs communes à certaines religions. Plusieurs enfants se sont montrés convaincus par l’expérience : “Quand on visite les religions des autres, ça crée la paix”, partage l’un d’entre eux.

Les élèves ont été invités à adopter une attitude d’écoute, de respect et de curiosité face à des pratiques culturelles et religieuses différentes des leurs, afin d’élaborer une réflexion personnelle et collective sur le vivre-ensemble.