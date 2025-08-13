Passer la navigation
Une chaleur accablante mais des différences entre les quartiers

Il a fait jusqu’à 33 degrés à Bruxelles ce mercredi. Une chaleur accablante mais des différences, même à quelques dizaines de mètres de distance: entre la place Flagey désertée et les étangs d’Ixelles, le thermomètre affiche déjà quelques degrés de moins.

Explications, de la place Flagey à la forêt de Soignes, avec Lisa Saint-Ghislain, Marjorie Fellinger et Corinne De Beul

13 août 2025 - 18h31
Modifié le 13 août 2025 - 18h31
 

