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Un marathon “Fix my street” pour améliorer les trottoirs

À Bruxelles, les trottoirs sont souvent difficiles à emprunter à cause d’obstacles comme des poteaux, du mobilier urbain ou des infrastructures mal placées. Pour beaucoup de personnes, ce sont des barrières quotidiennes. Pour remédier à ce problème, l’association walk.brussels a organisé un marathon Fix My Street dans le centre-ville. Plusieurs bénévoles ont aidé à repérer et cartographier les obstacles qui encombrent les trottoirs pour améliorer au quotidien les déplacements des piétons.

■Reportage de Gilles Chevalier

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