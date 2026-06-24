Un marathon “Fix my street” pour améliorer les trottoirs
À Bruxelles, les trottoirs sont souvent difficiles à emprunter à cause d’obstacles comme des poteaux, du mobilier urbain ou des infrastructures mal placées. Pour beaucoup de personnes, ce sont des barrières quotidiennes. Pour remédier à ce problème, l’association walk.brussels a organisé un marathon Fix My Street dans le centre-ville. Plusieurs bénévoles ont aidé à repérer et cartographier les obstacles qui encombrent les trottoirs pour améliorer au quotidien les déplacements des piétons.
■Reportage de Gilles Chevalier