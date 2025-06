Trottinette électrique : quelles sont les règles ?

Certaines trottinettes électriques peuvent dépasser les 100 km/h en vitesse de pointe. Leur vente est légale, à condition de les utiliser dans un cadre privé.

Les trottinettes circulant sur la voie publique sont limitées à une vitesse maximale de 25 km/h. Pour Dave Den Baruk, responsable des ventes dans un magasin : “25 km/h, c’est déjà plus qu’assez”, insistant sur le fait que la majorité des rues bruxelloises sont limitées à 30 km/h pour les voitures.

Les engins prévus pour rouler sur circuit, lors de courses, peuvent dépasser la limite des 25 km/h, mais ils nécessitent certaines autorisations : “C’est-à-dire qu’il faut tout un processus de plus ou moins trois mois avant de pouvoir préparer un véhicule de ce type”. Et pour cela, il faut prouver que l’on est bien pilote.

La vente de ce genre de trottinette est donc bien autorisée, mais elles ne peuvent pas rouler sur la voie publique. Pour Shirley Dalannoy, chercheuse à l’Institut de sécurité routière VIAS, cette situation est paradoxale : “C’est un peu hypocrite, en quelque sorte, de dire : “vous ne pouvez pas rouler à plus de 25 km/h”, mais en fait on met à votre disposition des engins qui peuvent aller beaucoup plus vite”

VIAS réclame plus de réglementation pour limiter la vente de modèles dépassant la limite des 25 km/h. En cas d’infraction, la police peut saisir l’engin, voire le détruire. Les contraventions s’élèvent à une centaine d’euros.