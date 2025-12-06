Passer la navigation
Service militaire volontaire : séance d’information l’hôpital militaire à Neder-over-Heembeek

L’idée du service militaire volontaire a été relancée par la Défense, avec des courriers envoyés le mois dernier aux jeunes de 17 ans. À Neder-over-Heembeek, une séance d’information était organisée aujourd’hui à l’hôpital militaire, et elle a rassemblé pas mal de monde. Alors, qui sont ces jeunes bruxellois intéressés par cette année sous les drapeaux ? Nous les avons rencontrés.

  • Reportage de Romain Vandenheuvel, Anna Lawan et Rayane Grillet

