Santé mentale : un secteur en péril faute de subsides

À Bruxelles, l’Espace 51, lieu d’accueil pour personnes en souffrance psychique, lutte aujourd’hui pour sa survie.

Privé de subsides, le centre ne tient que grâce au soutien temporaire de deux autres institutions. Mais cette aide reste fragile et insuffisante.

“Nous nous retrouvons sans rien. Les différents échos sont contradictoires, donc on ne sait absolument pas vers où on va”, déplore Françoise Calonne, coordinatrice de l’Espace 51.

Pour les personnes qui le fréquentent, cette structure représente bien plus qu’un simple accueil. “On apprend l’un de l’autre. On sort de ce fameux enfermement, toujours à ressasser ce qui ne va pas chez nous”, livre Michel, un habitué de l’Espace 51.

Un rôle vital, estiment les manifestants, qui ont choisi comme symbole le poulpe et ses tentacules, représentant le réseau de ces associations de première ligne aujourd’hui menacées.

D’ailleurs, certaines structures s’écroulent déjà. C’est le cas de Relink, qui apportait un soutien aux sans-abri fragilisés. “Depuis 2025, on n’a aucun subside. À ce jour, on n’a encore rien reçu. On a essayé de survivre comme on pouvait. Mais depuis le 8 juillet, nous avons dû fermer notre local”, explique Isabella Reati, chargée de projets Relink.

Les acteurs du secteur alertent : la disparition de ces initiatives de proximité risque d’engorger les services spécialisés. “Si on laisse tomber la première ligne, on va aggraver la situation et faire en sorte que les services qui viennent après soient débordés de demandes, alors qu’on aurait pu agir plus tôt”, souligne Yahyâ Hachem Samii de la ligue bruxelloise pour la santé mentale.

Face à ce marasme, le secteur appelle donc à un sursaut des responsables politiques et annonce une mobilisation de longue durée. L’action de ce matin n’est qu’un début : d’autres suivront pour réclamer un financement structurel à la hauteur des besoins.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Yannick Vangansbeek et Paul Bourrières