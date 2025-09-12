Passer la navigation
Rentrée universitaire : Raphaël, 19 ans, entre curiosité et appréhension

À quelques jours de la rentrée dans l’enseignement supérieur, de nombreux étudiants et étudiantes s’installent à Bruxelles. C’est le cas de Raphaël Bodson, 19 ans, qui quitte Namur pour s’installer place Rouppe. Une de nos équipes l’a suivi.

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Basile Godts, Yannick Vangansbeek et Manu Carpiaux

12 septembre 2025 - 18h28
Modifié le 12 septembre 2025 - 18h28
 

