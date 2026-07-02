Projet de Métro Nord Sud : des associations veulent remettre Prémétro+ sur la table du gouvernement bruxellois

Les travaux du métro 3 que le gouvernement bruxellois prévoit de poursuivre entre la gare du Midi et Lemonnier pourraient être remplacés par une mise en surface de plusieurs lignes de tram, selon une alternative présentée jeudi à Bruxelles. Cette solution permettrait d’éviter la démolition du Palais du Midi et plus de 500 millions d’euros de dépenses supplémentaires, affirment ses promoteurs.

Le gouvernement bruxellois a décidé de suspendre le projet de métro 3, tout en poursuivant la construction de la future station Toots Thielemans et des tunnels de raccordement aux infrastructures existantes afin d’y permettre une exploitation en tram. Selon l’Arau, le Bral et Inter-Environnement Bruxelles (IEB), ces infrastructures ne sont plus nécessaires.

Mise en surface des trams 51 et 82

Né en 2023, le projet Prémétro+ a été actualisé afin de répondre, entre autres, aux objections techniques formulées par la Stib. Les associations proposent de mettre en surface les lignes de tram 51 et 82 entre la gare du Midi et Lemonnier afin d’éviter leur croisement avec les lignes 4 et 10 dans le tunnel de prémétro. Elles estiment que cette solution, dont le coût est évalué entre 13,5 et 22,5 millions d’euros, permettrait d’exploiter une troisième ligne dans le tunnel Nord-Midi sans démolir le Palais du Midi. Elles proposent également de prolonger le tram 55 jusqu’à Albert, de créer de nouvelles lignes par fusion de lignes existantes et d’améliorer la desserte de Schaerbeek et d’Evere.

La Stib avait jugé cette alternative techniquement infaisable. Les associations affirment avoir répondu à ces objections grâce à de nouveaux éléments techniques présentés jeudi.

L’Arau, le Bral et IEB ont enfin profité de ce jour pour relancer leur demande de rencontre avec le ministre-président bruxellois Boris Dilliès. Elles indiquent lui avoir écrit il y a trois semaines afin de lui présenter cette alternative, sans avoir reçu de réponse à ce stade.

■ Un reportage de Marine Hubert – Charles Carpreau – Stéphanie Mira

Belga – Photo : Belga