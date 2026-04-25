Place Noord, un nouveau lieu de vie au quartier Nord

À deux pas de la gare du Nord, une friche de 9.000 mètres carrés a été transformée en espace de vie ouvert au public depuis vendredi.

Baptisé Place Noord, le projet investit l’ancien Centre de Communication Nord pour en faire un lieu de rencontre entre riverains, navetteurs et curieux d’autres communes.

Concerts, ateliers de breakdance, graffiti, DJ ou encore jeux — les activités sont pensées pour tous les publics. Le projet en est à sa deuxième édition, plus aboutie que la première : cette année, chaque détail a été anticipé.

Environ 1.000 personnes étaient présentes à la soirée d’ouverture. L’espace restera accessible au moins jusqu’à fin septembre, avant de passer en version nomade si le chantier reprend.

■ Reportage de Joachim Vincent, Loïc Bourlard et Hugo Moriamé