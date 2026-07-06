Pas d’écran géant à Bruxelles pour le match des Diables rouges contre les Etats-Unis

La Belgique visera lundi à Seattle (mardi à 2h00 heure belge) une quatrième participation aux quarts de finale de la Coupe du monde de football. Les Diables Rouges devront pour cela battre les Etats-Unis, l’une des trois nations hôtes de l’édition 2026 du tournoi planétaire.

Dans les communes dotées de fan zones, la rencontre footballistique tardive entre la Belgique et les Etats-Unis, à 02h00 du matin mardi, pose un dilemme aux bourgmestres : diffusion nocturne ou non de ce huitième de finale ainsi que les rassemblements de supporters devant les grands écrans ?

■Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Yannick Vangansbeek et Corinne De Beul

À Bruxelles, il n’y aura pas de diffusion sur les écrans géants à Woluwe-Saint-Pierre, Evere, Schaerbeek ou Watermael-Boitsfort. Mais, plusieurs cafés ont obtenu des dérogations pour diffuser la rencontre malgré l’heure tardive.