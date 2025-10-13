Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Palais royal : les jardins bientôt redessinés par l’architecte paysagiste Erik Dhont

Ils servent de décor à de nombreuses photos de touristes. Les jardins du Palais royal seront bientôt transformés. Un concours a été lancé pour les repenser. Et c’est le bureau d’architecte Eric Dhont qui l’a remporté.

Reportage de Meryem Laadissi, Thibaut Rommens et Quentin Carbonnelle

 

Lire aussi :

Partager l'article

13 octobre 2025 - 18h20
Modifié le 13 octobre 2025 - 18h23
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

Aucun concours pour l'instant

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales