Moyen-Orient : la guerre fait flamber les prix à la pompe

Sommes-nous au devant d’une nouvelle crise énergétique ? Les prix connaissent une vraie flambée, tant le gaz que le pétrole. Face à la guerre au Moyen-Orient et notamment le blocage du détroit d’Ormuz. Avec ces prix très volatile, chacun y va donc de sa stratégie à la pompe.

Reportage d’Adeline Bauwin et Nicolas Scheenaerts

Pour les éconimistes il est difficile de prévoir l’avenir du prix de l’essence à la pompe : “c’est un grande incertitude à ce stade tout dépendra de l’évolution de la guerre. Si la sutuation s’améliore et que la guerre perd en intensité ce qui permet la réouverture du détroit, les prix de l’énergie vont baissé et retourné à des niveaux plus normaux. Si par contre on a un scénario catastrophe avec un Détroit d’Ormuz qui demeure bloqué parceque la guerre continue de s’intensifier, on aurait des prix de l’énergie qui continue d’augmenter.”

La hausse du prix des carburants ne touche pas seulement notre pays: chez nos voisins aussi, la flambée du pétrole à la suite de la guerre au Moyen-Orient se ressent à la pompe. En Allemagne, le prix d’un litre d’essence 95 (E10) dépasse les 2 euros (2,028 euros), selon des chiffres de l’association automobile ADAC.

Il s’agit du niveau le plus élevé depuis mai 2022. Le diesel a également augmenté ces derniers jours pour atteindre 2,171 euros en moyenne par litre. Aux Pays-Bas, le prix du diesel a pour la première fois dépassé 2,50 euros par litre, un record. Le prix indicatif moyen de l’essence 95 (E10) y est monté à 2,453 euros.

En France, l’essence 95 (E10) est vendue en moyenne 1,833 euro le litre, tandis que le diesel y dépasse également la barre des 2 euros par litre. En Belgique, le prix maximum du diesel (B7) s’élève pour l’instant à 1,9230 euro le litre, contre 1,6770 euro pour l’essence 95 (E10).