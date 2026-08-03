Molenbeek : des nouvelles mesures contre le trafic de drogues

À Molenbeek, la commune tente tant bien que mal de renforcer la lutte contre le trafic de drogue. Des interdictions de rassemblements ont été décrétées et les autorités promettent plus de police, mais les riverains ont peu d’espoir.

La commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean a instauré une interdiction des rassemblements à partir de vendredi 23h00 afin d’améliorer la sécurité dans le quartier Heyvaert. Cette mesure fait suite à plusieurs incidents, a annoncé la commune vendredi sur les réseaux sociaux. L’interdiction s’applique de 23h00 à 6h00 du matin dans le quartier Heyvaert, comprenant la rue de Gosselies, la rue de Liverpool, la rue du Bois, la rue de l’Industrie et la rue Heyvaert. Ces derniers jours, plusieurs explosions et fusillades ont secoué ce quartier.

■Reportage de Sarah Uenten