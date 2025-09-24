Molenbeek 2030 : l’excitation a laissé place à la déception pour les citoyens

Le verdict est tombé : la candidature Molenbeek for Brussels 2030 (MB2030) ne figure pas parmi les lauréates pour le titre de Capitale Européenne de la Culture. Une déception, mais certainement pas un arrêt pour la commune bruxelloise.

Dans un communiqué, l’Administration communale et le Collège des Bourgmestre et Échevins réaffirment leur engagement à poursuivre les projets lancés dans le cadre de MB2030, décrite comme un véritable projet de société, au-delà d’une simple course à un titre.

► Reportage | Louvain choisie, Molenbeek ne sera pas la Capitale européenne de la culture en 2030 : “Ce moment ne marque pas une fin”

Porté par une large mobilisation citoyenne, le projet a révélé une autre image de Molenbeek : créative, solidaire, tournée vers l’Europe. Le concept de “Sadaka”, ou générosité sans retour, est resté le fil conducteur de cette dynamique. Les actions amorcées comme la nature en ville, accès à l’art, place des jeunes, continueront à se développer.

Des citoyens déçus

Réunis en nombre à la Maison des Cultures, les Molenbeekois ont vécu une journée forte en émotion. L’excitation a finalement laissé place à la déception, mais les citoyens se félicitent pour leur mobilisation. “La victoire, nous l’avons déjà, nous avons déjà gagné une quantité de choses dans les contacts humains”, “Il faut qu’on continue sur cette lancée-là”.

■ Reportage de Simon Breem, Néo Fasquel et Pierre Delmée