Mobilité : Heroes 4 Zero alerte sur les dangers autour des chantiers à Bruxelles

C’est l’un des chantiers les plus importants de la région bruxelloise. À Sainctelette, pas toujours facile de savoir où aller pour les usagers faibles. Une situation dénoncée par le collectif Heroes 4 Zero.

“Il y a une signalisation pour traverser en sécurité au feu rouge et rejoindre les piétons entre deux barrières nadar. Mais la plupart des cyclistes continuent cent mètres plus loin, traversent deux flux bidirectionnels de voitures et se mettent en grand danger”, explique Harold Habousha, coordinateur chez Heroes 4 Zero.

Selon le collectif ce type de configuration est récurrent sur les chantiers bruxellois, même si, d’après Bruxelles Mobilité, il n’entraîne pas forcément plus d’accidents.

“Clairement, au niveau des chantiers, on constate très souvent – et nos membres nous le disent – qu’il y a un vrai manque de réflexion par rapport aux flux cyclo-piétons. Il n’y a pas assez de contrôle, puisque de nombreux chantiers présentent une signalisation manquante ou non conforme”, souligne Harold Habousha

De son côté, Bruxelles Mobilité rappelle qu’il existe des normes précises autour de la circulation sur les chantiers. “On veille à leur mise en œuvre sur le terrain, en envoyant régulièrement des équipes de contrôleurs. En cas de problème, des amendes sont infligées et le chantier doit être remis en ordre. On effectue environ 15 000 contrôles de chantier par an, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end.” affirme Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles-Mobilité.

Pour améliorer la sécurité, Heroes 4 Zero plaide pour un renforcement de la signalétique dans les zones en travaux. Mais Bruxelles Mobilité tempère : trop d’informations peut parfois désorienter encore plus les usagers. “L’automobiliste doit déjà gérer de nombreux éléments sur la route. Trop de panneaux peut créer l’effet inverse et réduire l’attention” conclut Camille Thiry.

En attendant de trouver de meilleures solutions, tous les usagers sont invités à redoubler de vigilance à proximité des chantiers. Ceux qui constatent un manquement ou une situation dangereuse peuvent le signaler via la plateforme fixmystreet.brussels.

■ Reportage de Bryan Mommart et Béatrice Broutout