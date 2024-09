Mémorial Van Damme : Kevin Borlée a disputé son dernier tour de piste individuel au stade Roi Baudouin

Kevin Borlée a effectué son dernier tour de piste lors de la 48e édition du Mémorial Van Damme vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles. En 47.18, lui qui a couru au plus vite en 44.56 en 2012, il a fini 6e et dernier d’un 400m remporté par Daniel Segers en 45.38, son record personnel.

A 36 ans, le Bruxellois aura marqué l’histoire de l’athlétisme belge et celle des Belgian Tornados qu’il a porté dans la légende avec son frère jumeau Jonathan Borlée, qui raccroche lui aussi les spikes. Les frères seront fêtés samedi au 2e jour de ce Mémorial Van Damme.

Tout au long de ses 16 années à tourner sur 400m, Kevin Borlée, champion d’Europe à Barcelone en 2010 et vice-champion d’Europe en 2018 à Berlin, compte aussi trois médailles de bronze aux Mondiaux en plein air: une au 400m individuel à Daegu en 2011, et deux autres dans le relais 4x400m avec les Tornados en 2019 à Doha et 2022 à Eugene.

Il aura disputé 7 fois d’affilée les championnats du monde et 5 fois de suite les Jeux Olympiques, avec une 5e place sur le 400m à Londres, achevant sa carrière à Paris avec les Belgian Tornados dont il était le capitaine.

Avec le relais, il aura été de 30 des 35 finales et de 16 des 20 podiums dans les compétitions internationales. Quatrième des JO de Pékin 2008, Rio 2016, Tokyo 2020 et Paris 2024, en bronze à l’Euro 2010, champion d’Europe en 2012, 2016 et 2018, 5e des JO de Londres 2012, champion d’Europe en salle en 2015, 2019 et 2023, champion du monde indoor en 2022, en bronze aux Mondiaux la même année à Eugene.

Il reçut le Trophée national du Mérite sportif en 2011 et, également, en 2015 avec le relais 4X400m.

■ Reportage de Laura Vandermael, Arnaud Bruckner et Néo Fasquel

Belga – Photo : Belga