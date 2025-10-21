Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Marche contre le racisme : une œuvre d’art en mosaïque pour ne pas oublier

Après la marche contre le racisme organisée entre Bruxelles et Bruges fin septembre pour dénoncer les violences commises par des hooligans à Molenbeek, des jeunes ont remis une œuvre d’art en mosaïque au bourgmestre de Bruges ce matin. Cette œuvre a été réalisée à partir des débris laissés par des hooligans brugeois après l’agression raciste du gérant d’un magasin de bricolage de Molenbeek. Elle trône désormais dans la gare de Bruges.

Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts

Lire aussi :

Partager l'article

21 octobre 2025 - 19h05
Modifié le 21 octobre 2025 - 19h05
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales