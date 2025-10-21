Marche contre le racisme : une œuvre d’art en mosaïque pour ne pas oublier
Après la marche contre le racisme organisée entre Bruxelles et Bruges fin septembre pour dénoncer les violences commises par des hooligans à Molenbeek, des jeunes ont remis une œuvre d’art en mosaïque au bourgmestre de Bruges ce matin. Cette œuvre a été réalisée à partir des débris laissés par des hooligans brugeois après l’agression raciste du gérant d’un magasin de bricolage de Molenbeek. Elle trône désormais dans la gare de Bruges.
■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts