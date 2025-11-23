L’intérieur de l’Hôtel Riez est un joyaux de l’Art déco en plein Molenbeek

Un nouveau livre, “l’Art déco à Bruxelles – Demeures Intemporelles”, fait découvrir les plus belles demeures de la capitale.

Il n’y a rien d’ostentatoire dans le décor de la façade de l’Hôtel Riez, situé sur le boulevard du Jubilé à Molenbeek. Il faut passer le seuil de la demeure pour découvrir sa richesse. L’imposant hall d’entrée est tapissé de marbre qui dessert la cage d’escalier et son élégant vitrail.

Un intérieur qui respire l’Art déco : “On est vraiment dans un Art déco des débuts des années 20, assez opulent, qui témoigne aussi de ce goût pour la géométrie qu’avait Jean-Baptiste Dewin“, décrit Cécile Dubois, autrice du livre “l’Art déco à Bruxelles – Demeures Intemporelles”.

La bâtisse a été construite pour Joachim Riez, un négociant en matériaux en 1927. Il y installe ses bureaux au rez-de-chaussée et ses appartements à l’étage. Ils ont miraculeusement traversé le temps. Même la cuisine conserve de nombreux éléments d’époque.

Un bien qui n’a connu que deux propriétaires. Ceci explique peut-être cela. “Je me souviens que ma grand-mère occupait le premier étage”, nous confie Thierry de Molinari, le gestionnaire du bien. “On n’avait pas forcément vocation, ni les moyens financiers de tout rénover. Donc on a d’abord occupé le bâtiment dans son jus, comme on dit à Bruxelles. Mais petit à petit, il est venu comme une évidence de le restaurer, mais de le restaurer comme il eût été en 1935“, explique-t-il.

Effectivement, la restauration est minutieuse et laisse découvrir le luxe et l’opulence de l’époque. “Ce décor a été réalisé par la firme De Coene de Courtrai“, précise Cécile Dubois. “Jean-Baptiste Dewin était ami avec Joseph De Coene, l’un des deux propriétaires de cette prestigieuse entreprise de décoration qui réalisa des ensembles complets. Il y a beaucoup de pièces ici qui viennent de chez De Coene“.

D’autres demeures Art déco à Bruxelles

Difficile de le deviner face à des volets clos. Mais la Maison Oscar Bossaert, bâtisse imposante face au parc Elisabeth, à Koekelberg, est un autre joyau Art déco. Elle a été bâtie en 1930 pour un notable bien connu de la commune. “C’est une maison qui a été construite pour Oscar Bossaert, qui était le directeur des chocolateries Victoria, ici à Koekelberg, mais également bourgmestre de la commune, ou en tout cas il l’a été pendant une longue période“, raconte l’autrice.

Les villas qui témoignent de ce courant architectural sont plus rares en Région bruxelloise. Il en existe une autre, nichée dans la verdure à Jette. La “Maison du Docteur” a été construite en 1937 pour la famille Titeca, déjà associée à l’époque aux établissements psychiatriques. C’est une des 35 splendeurs présentées dans le livre de Cécile Dubois qui montre que Bruxelles est aussi la capitale de l’Art déco.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Marjorie Fellinger et Corinne De Beul.