Lindsay Hory, la glace comme terrain de jeux

Lindsay Hory s’impose déjà comme l’une des grandes promesses du patinage artistique belge. Membre du Royal Brussels Ice Hockey and Skating Club, la jeune patineuse évolue avec détermination et maturité dans une discipline exigeante qu’elle a choisie très tôt, dès l’âge de 7 ans.

Reportage de Rémy Rucquoi et Jacques Vermeer

Un choix personnel, loin de toute tradition familiale. Si sa grand-mère a autrefois pratiqué le patinage artistique, Lindsay est la seule de sa génération à s’être engagée sur la glace. Un parcours que ses parents suivent avec attention et bienveillance, conscients des exigences d’un sport de haut niveau.

Car pour progresser, Lindsay a fait de nombreux sacrifices. Sa vie est aujourd’hui largement organisée autour du patinage. Afin de pouvoir s’entraîner quotidiennement, elle poursuit ses études à domicile. Un rythme intense, soutenu par une organisation familiale solide, mais aussi par un investissement financier important. Coach à temps plein, déplacements pour les compétitions, stages… Les coûts sont nombreux, et assumés par ses parents pour permettre à leur fille de donner le meilleur d’elle-même.

Un engagement qui porte ses fruits. En compétition, Lindsay Hory impressionne. Elle est double championne francophone dans sa catégorie d’âge, avec des prestations saluées pour leur qualité technique et artistique. Des résultats qui récompensent des années de travail rigoureux et de persévérance.

Mais le chemin vers le très haut niveau reste semé d’embûches. Malgré ses succès, tout n’est pas encore parfait. Des éléments techniques doivent être affinés, certaines performances gagnées en constance. La progression est permanente dans un sport où le moindre détail peut faire la différence.

Son père, lui, reste confiant pour la suite. Plein d’espoir, il accompagne Lindsay sans jamais chercher à forcer son destin. L’objectif reste avant tout son épanouissement, sur la glace comme en dehors.

Inspirée par les grandes figures belges du patinage artistique, Lindsay garde les pieds sur terre tout en regardant loin. Pour l’avenir, elle souhaite continuer à évoluer, progresser étape par étape, avec en ligne de mire une participation aux championnats européens. Et peut-être, un jour, suivre les traces de Loena Hendrickx ou de Nina Pinzarrone en participant aux Jeux Olympiques.

Un rêve ambitieux, mais sur la glace, Lindsay Hory a déjà prouvé qu’elle savait transformer le travail et les sacrifices en performances. Et l’histoire ne fait sans doute que commencer.