L’histoire de la SNCB pendant l’occupation s’expose à Train World

Une nouvelle exposition s’ouvre à Train World, le musée du train à Schaerbeek, sur une période sombre de l’histoire de la SNCB sous l’occupation allemande.

Les trains ont continué à circuler durant la guerre, assurant ainsi l’approvisionnement des citoyens.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Charles Carpreau et Pierre Delmée

26 septembre 2025 - 18h05
Modifié le 26 septembre 2025 - 18h05
 

