Les Unionistes ont mis le feu place Van Meenen à Saint-Gilles

Après le titre de champion de Belgique conquis par l’ Union Saint-Gilloise dimanche, les supporters du club ont attendu leurs joueurs, tels qu’Ivanovic, Moris, El Hadj, David, Sadiki, Burgess, en chantant, en dansant et en hurlant de joie sur la place Van Meenen. C’est vers 23h00 que les footballeurs sont enfin apparus au balcon de l’hôtel de ville de Saint-Gilles, acclamés par une foule compacte en pleine euphorie.

■ Reportage de Jamila Saidi M’rabet

Depuis plusieurs heures déjà, la place Van Meenen vibrait au rythme des fumigènes, des chants et des sons d’un DJ bien décidé à faire durer la fête. Un membre des Boys – un des groupes de supporters historiques -, perché, chauffait la foule à blanc :”Allez, allez, allez, ooh”, scandait la clameur, reprise par les milliers de supporters et supportrices de tous âges, entassés sur la place et les rues avoisinantes, complètement fermées à la circulation. Plus une voiture, plus un tram: rien que des drapeaux, des sourires et des cris de joie. Lorsque les héros du jour sont finalement montés sur le balcon, une nouvelle salve de fumigènes jaunes et bleus a embrasé la nuit.

Feux d’artifice, étreintes, chants de victoire et même quelques larmes sur les visages les plus émus. “Je n’étais même pas né en 1935”, a confié en souriant un vieux monsieur dans son écharpe vintage. “Mais ce soir, j’ai l’impression d’y être”. Les bars, eux, ne désemplissaient pas, la bière y coulant à flots et les chants ne s’arrêtant plus. Sauf à partir des douze coups de minuit quand la police a demandé de couper la musique.

