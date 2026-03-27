Les olympiades Inter-Homes reviennent pour une dixième édition

Ce vendredi, des dizaines de maisons de repos se sont donné rendez-vous pour la dixième édition des Olympiades Inter-Home.

Alors que les Jeux olympiques d’hiver sont à peine derrière nous, des olympiades d’un autre genre se sont tenues aujourd’hui à Bruxelles. 24 maisons de repos se sont affrontées lors des Olympiades Inter-Homes. Au menu de cette compétition : tir à l’arc, hockey, course en chaise roulante, et même des épreuves en e-sport comme Wii Bowling. Pour la dixième édition de la compétition organisée par l’asbl “Papy Booom” et la commune de Molenbeek, l’événement a eu lieu au Stade Roi Baudouin.

■Reportage de Valentine Rolus