L’emblématique Maison Vincent fête ses 120 ans

Située à côté de la Grand Place, de nombreux Bruxellois et Bruxelloises s’y sont régalés au fil du temps. Et c’est toujours le cas aujourd’hui.

La cuisine, le cadre et surtout l’esprit de l’établissement ont toujours autant de succès. Certains clients fidèles fréquentent les lieux depuis des années. C’est le cas de Pierre-Louis, âgé de 72 ans, qui se rend à la Maison Vincent depuis ses 5 ans. “À l’époque, on avait encore école le samedi matin, et ensuite, on partait sur Bruxelles, pour manger un bon morceau. Vincent est l’un de ses piliers”, témoigne-t-il. Et son plat préféré n’a pas changé : les fameuses croquettes aux crevettes. “Elles étaient excellentes à l’époque et elles le sont toujours”.

Les spécialités de la maison : les plats belges typiques parfois revisités, mais jamais dénaturés.

■ Reportage de Lisa Saint-Ghislain, Charles Carpreau et Corinne De Beul