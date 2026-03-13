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Le vélo cargo, champion du salon Bike Brussels

Le salon Bike Brussels, consacré au vélo et à la mobilité urbaine se tient du vendredi 13 au dimanche 15 mars à la Gare Maritime de Tour & Taxis.

Pendant trois jours, le salon rassemble exposants, marques, associations et passionnés autour d’un objectif commun : célébrer le vélo sous toutes ses formes. Avec plus de 110 exposants, marques, et autres associations, Bike Brussels met à l’honneur les dernières innovations en matière de mobilité urbaine. Cette année, le vélo cargo est le grand champion de cette édition.

■Reportage de Céline Vermeulen et Frédéric De Henau

Le marché belge du cycle a renoué avec la croissance l’an dernier, rapporte Traxio ce vendredi. L’organisation sectorielle a recensé 587.737 vélos vendus en 2025, une hausse de 7,1% en un an (+38.381 unités) qui permet au marché de compenser son recul antérieur.

 

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